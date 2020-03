Hochschule Niederrhein Mönchengladbach/Krefeld : Hochschule veröffentlicht neues Gasthörer-Programm

Mönchengladbach/Krefeld Gasthörende können zum Sommersemester 2020 aus mehr als 200 Veranstaltungen und Sprachkursen an der Hochschule Niederrhein auswählen. In Krefeld und Mönchengladbach gibt es zudem jeweils eine öffentliche Vortragsreihe.

Das FAUST-Programm kann in gedruckter Form über die Buchhandlungen und Stadtbibliotheken in Krefeld und Mönchengladbach sowie online unter www.hs-niederrhein.de/fb06/faust bezogen werden.

Die Vortragsreihe in Mönchengladbach beschäftigt sich mit dem Thema „Stress und Gesundheit“ und setzt sich im Rahmen einer Kooperation mit der VHS theoretisch und praktisch mit gesundheitsfördernden und präventiven Methoden und Techniken auseinander. In Krefeld geht es um spannende Digitalisierungs- und Forschungsprojekte aus dem Fachbereich Elektrotechnik und Informatik.

Vom 9. bis 27. März ist die Anmeldung zum FAUST-Programm möglich. Entweder online oder persönlich jeweils montags, dienstags und mittwochs zwischen 9 und 12 Uhr an der Richard-Wagner-Str. 101, 41065 Mönchengladbach, Raum R109 sowie in Krefeld donnerstags und freitags zwischen 9 und 12 Uhr (Reinarzstr. 49, 47805 Krefeld, Raum B220). Mehr Infos zu Teilnahmevoraussetzungen per Telefon bei Nicole Klösges unter 02161 186 5637; E-Mail: faust@hs-niederrhein.de.