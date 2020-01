Mögliche Folge des „Megxits“ : Harry-und-Meghan-Produkte aus royalem Onlineshop verschwunden

Eine Tasse mit dem Abbild von Prinz Harry und Meghan Markle wird in einem Souvenir Shop zum Verkauf angeboten (Symbolbild). Foto: dpa/Silvia Kusidlo

London Wurden Harry und Meghan nach ihrem royalen Rückzug aus dem königlichen Onlineshop verbannt? Offiziell sind ihre Hochzeits-Produkte nur ausverkauft.

Nach dem Rücktritt von Prinz Harry (35) und Herzogin Meghan (38) aus dem Kreis der aktiven Royals sind auch die Souvenirs von der Hochzeit des Paares aus dem königlichen Online-Shop verschwunden. Wie die britische Nachrichtenagentur PA berichtete, waren einzelne Andenken noch bis vor wenigen Tagen auf der Website der Royal Collection abrufbar. Verkauft wurden unter anderem Kaffeetassen, Kannen und Teller zum Andenken an die Hochzeit vom 19. Mai 2018 in Windsor. Am Donnerstag waren sie nicht mehr abrufbar.