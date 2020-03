Industriegeschichte : Aus Textilfabriken wurden Warenhäuser

Bei Schwatz & Klein an der Krefelder Straße zog schließlich Real ein. Foto: Hans Schürings

Mönchengladbach Die ehemalige Tuchproduktionsstätte Schwartz & Klein ist nur ein Beispiel für eine neue Nutzung alter Industriebauten. Ähnliche Wege wurden auch an der Dahlener Straße beschritten.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Hans Schürings

Große Einkaufszentren oder Supermärkte gehören für uns zum Alltag. Fast selbstverständlich nutzen wir die Vorzüge eines vielfältigen Sortiments und bequemen Einkaufens. So auch an der Krefelder Straße 131, wo sich ein großer Discounter der Kette Real, bis 1992 divi Warenhaus GmbH & Co. KG, befindet. Weniger bekannt dürfte inzwischen sein, dass es sich hier, wie in einigen anderen Fällen, um eine ehemalige Fabrik der einst in Mönchengladbach dominierenden Textilindustrie handelt. So auch die einstige Volltuchfabrik Schwartz & Klein GmbH an der Krefelder Straße, die nach der Phase der Deindustrialisierung oder Textilkrise in den 1960er und 1970er Jahren die textile Produktion einstellen musste. Eine Nachnutzung konnte gefunden werden.

Gegründet wurde die Produktionsstätte an der Krefelder Straße durch die Firma Tiggeler & Krebs bereits 1902 (beziehungsweise 1913). Ursprünglich war diese Firma seit 1895 an der Eickener Straße ansässig gewesen. Im Jahr 1927 fand eine Umbenennung in Tiggeler & Cie. statt. Im Jahr 1932 standen an der Krefelder Straße 100 Tuchwebstühle, die halbwollene Hosen- und Anzugstoffe, sowie Autocords (stückgefärbte Waren) und Mantelstoffe herstellten.

In diesem Stadtgebiet, am Schnittpunkt von Eicken, Neuwerk und Lürrip, den Bereichen der Alsstraße, Engelblecker Straße, Eickener Straße, Künkelstraße und Krefelder Straße befand sich eine der größten Verdichtungen unterschiedlichster Textilfabriken im „Rheinischen Manchester“ Mönchengladbach. Dies kann auch heute noch eindrucksvoll nachvollzogen und besichtigt werden.

Diese historische Ansicht zeigt das Areal der Textilfabrik Schwartz & Klein an der Krefelder Straße. Foto: Stadtarchiv MG

Übernommen wurde dann die textile Produktionsstätte der Firma Tiggeler & Cie. an der Krefelder Strasse im Jahr 1932 durch die Firma Schwartz & Klein GmbH. Diese Firma war am 23. Januar 1900 in Jüchen durch Leo Klein (1864- 1925) und Dr. Gottfried Schwartz (1868- 1945) gegründet worden. Am Standort Jüchen führten beide Inhaber unter der Bezeichnung Schwartz und Klein GmbH bereits eine gutgehende Textilfabrik, die ab 1924 durch die Juniorchefs Hermann Schwartz und Heinrich Klein verstärkt wurde.

Die Textilfabrik an der Krefelder Straße in Mönchengladbach beherbergte eine vorzüglich eingerichtete Wollspinnerei, -weberei, -färberei und -ausrüstung, eine vollwertige Tuchfabrik. Aus dem Jahr 1933 wissen wir von 108 Mitarbeitern und im Jahr 1937 von 225 Arbeiterinnen und Arbeitern. Am 7. April 1937 fand eine formale Trennung der beiden Werke von Jüchen und Mönchengladbach statt Leiter in Mönchengladbach wurden Hermann Schwartz und Dr. Leo Klein, Söhne der Jüchener Firmengründer.

Im Zweiten Weltkrieg schaffte es die Firma an der Krefelder Straße, sich mit der Herstellung von Wehrmachtsdecken über Wasser zu halten. Nach einigen Kriegsschäden konnte die Produktion bereits am 1. Juli 1945 wieder aufgenommen werden. Zusammen mit dem Werk in Jüchen umfasste im Jahr 1949 die Belegschaft 750 Mitarbeiter. Ein konkretes Datum für die Einstellung der Textilproduktion an der Krefelder Straße ist nicht bekannt. Teile der Fabrik wurden abgerissen, insbesondere das Kesselhaus und der Schornstein. Dennoch fand sich eine neue, die einstigen Produktionshallen erhaltende, sinnvolle Nutzung, zunächst durch die divi Warenhaus GmbH & Co. KG.

Die Nachfolgenutzung der ehemaligen Textilfirma Schwartz & Klein GmbH an der Krefelder Straße durch einen Einzelhandelsbetrieb ist für Mönchengladbach kein Einzelfall. Bekannt sind unter anderem die ehemalige Färberei, Druckerei und Appretur der Firma Gebrüder Emil und Hugo Schultze und Carl Ruscher von 1885 an der Reyerhütter Straße, in der sich ebenfalls heute noch ein Real-Markt befindet. An der Rudolfstraße in Waldhausen produzierte die Weberei Firma Fellinger & Peltzer von 1896, in der nunmehr ein Hit-Supermarkt seine Waren anpreist.

Ebenfalls einen Hit-Markt finden wir in Rheydt, Ecke Dahlener Straße/ Urftstraße, in dem früher die Firma Wilhelm Daniels & Co., eine Spinnerei und Zwirnerei, schon ab dem Jahr 1884 ihren textilen Geschäften nachging. Ein Edeka-Markt befindet sich in der ehemaligen Schlosserei der im Jahr 1906 errichteten Spinnerei von Emil Schmölders, später Fa. F. H. Hammersen AG, an der Dahlener Straße. Durchaus möglich, dass auch noch weitere textile Standorte bzw. Produktionshallen einen Supermarkt oder ein Warenhaus beherbergen.

Wenn auch zum größten Teil verdeckt und verkleidet, lebt die Tradition der Textilindustriekultur in Mönchengladbach durch die vorhandenen Geschäfte und Märkte ein Stück weit fort. Einige Gebäudeteile und Versatzstücke sind bei aufmerksamer Betrachtung durchaus noch erkennbar. Vorteil neben dem Erhalt der alten Produktionshallen: Neues unbebautes Gelände brauchte nicht erst erschlossen beziehungsweise als Gewerbegebiet ausgewiesen werden. Insgesamt wurde die positive Entwicklung des Einzelhandelsstandorts Mönchengladbach auch mit Hilfe einiger ehemaliger textiler Produktionsstandorte zu dem, was er heute ist.