Opfer wurde lebensgefährlich verletzt : Staatsanwalt fordert sechs Jahre im Prozess um versuchten Mord

Schild am Landgericht Mönchengladbach. Foto: Bauch, Jana (jaba)

Mönchengladbach Ein Mann und seine Freundin hatten im Mai 2019 einen Dritten bei einem Streit auf dem Platz der Republik lebensgefährlich verletzt. Er stach dem Opfer in den Hals.

Vor dem Landgericht sind ein 38-jähriger Mann wegen versuchten Mordes in Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung und seine 26-jährige Freundin wegen gefährlicher und vorsätzlicher Körperverletzung angeklagt. Im Prozess wurden am fünften Verhandlungstag nun die Plädoyers gehört.

Bei dem Vorfall im Mai 2019 auf dem Platz der Republik soll die Frau mit dem späteren Opfer in einen Streit geraten sein und ihm mit einem Teleskopschlagstock auf Hand und Oberarm geschlagen haben. Ihr Lebensgefährte habe laut eigener Aussage zunächst Schreie seiner Freundin gehört, sei dann dazugekommen, um sie zu beschützen.

Laut Anklage soll er dem Mann mit einem Messer in den Hals gestochen haben. Der Staatsanwalt sieht die Anklagevorwürfe durch die Hauptverhandlung bestätigt und wertet den Angriff als versuchten Mord aus Heimtücke, da das Opfer arg- und wehrlos gewesen sei. Dafür forderte er am Dienstag sechs Jahre Haft sowie die Unterbringung in einer Entzugsklinik. Für die Angeklagte beantragte er sieben Monate auf Bewährung sowie die Durchführung eines Entzugs.