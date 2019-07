Musikalisch : Ein Sommerabend mit Elvis und Opernarien

Der Tenor Martin Richter gestaltete musikalisch einen lauen Sommerabend auf der Terrasse des Ratskellers in Rheydt mit Liedern von Elvis, Sinatra oder Pavarotti.

Die Menschen nutzten den lauen Abend, um sich auf dem Marktplatz von Rheydt, am Springbrunnen von der Hitze des Tages zu erholen und durchzuatmen. Die ungezwungene sommerliche Athmosphäre wurde unterstichen durch den musikalischen Bogen von Swing bis hin zu neapoletanischen Liedern, den der Tenor Martin Richter in seinem Programm „Pop’n Opera von Sinatra bis Pavarotti“ zog. Bereits vor zwei Jahren war er im Ratskeller zu hören gewesen und wird im August nochmal wiederkommen - der Termin dafür wird kurzfristig bekanntgegeben.

Sommerabendmusik Der nächste Termin im Ratskeller Rheydt ist am Samstag, 17. August, 20 Uhr, mit den Travelin’ Alligators und einer Woodstock-Feier. Am 31. August wird dann Peter Boom zu Gast sein.

„Ohne Musik geht es für mich nicht, aufhören zu singen werde ich nie“, bemerkt der in Oberhausen geborene Martin Richter, der über Düsseldorf, Florenz und London in Rheydt gelandet ist. Nach einer klassischen Gesangsausbildung begann er 1991 am Theater in Rheydt als zweiter Tenor zu singen. Vor zwei Jahren änderte er seine berufliche Laufbahn und arbeitet seither als Stimm- und Sprachtrainer. Er bringt Menschen bei, wie sie sich ohne Nervosität vor größeren oder kleineren Gruppen deutlich artikulieren können.