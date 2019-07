Kunstprojekt Neuland in Rheydt : Bunter Teppich aus Stoffen und Geschichten

Neuland - Ein Kunstprojekt zum Mitgestalten in Rheydt. Foto: Bauch, Jana (jaba)

Mönchengladbach Noch bis 8. September sind Anwohner und Passanten eingeladen, am „Teppich für Rheydt“ zu weben. Mit dem Kunstprojekt „Neuland“ füllen Montag Stiftung und Künstler Leerstand mit neuem Leben.

Von Angela Wilms-Adrians

Im leerstehenden Ladenlokal an der Hauptstraße 12 nahm der Teppich für Rheydt am 8. Juni seinen Anfang. Inzwischen ergießt er sich kraftvoll hinaus in die Fußgängerzone – herrlich bunt und kuschelig weich. Viele haben daran mitgewirkt, ihn entstehen zu lassen, Tücher und Stoffe hergeschenkt und damit auch persönliche Erinnerungen. Denn jedes Teil hat seine eigene Geschichte, und sollte eine fehlen, wird eine nette Begebenheit angedichtet. Unter dem Titel „Neuland“ laden die Montag Stiftung Kunst und Gesellschaft sowie einige Künstler zur Kunstaktion zum Mitgestalten ein.

Unterstützt werden sie von anderen Initiativen und Studenten. Erklärtes Ziel ist, Leerstand mit neuem Leben zu füllen und zumindest auf Zeit aus Konsumenten Produzenten zu machen. „Der Teppich ist das Herzstück“, sagt Teresa Grünhage, Projektmanagerin der Montag Stiftung Kunst und Gesellschaft. Die Initiatoren haben das komplette Ladenlokal mit minimalistischen Mitteln in einen großen Webstuhl verwandelt. Dank der Fenster auf der rückwärtigen Empore ist der Raum nicht nur vom Eingang her von Licht durchflutet. Bisher ist der Teppich auf 15 Meter angewachsen. Sollte sein Wachstum entsprechend zügig fortschreiten, dürfte er am Ende der Aktion mindestens 30 Meter erreichen. Am Blumensonntag soll das Gemeinschaftswerk auf der Hauptstraße ausgelegt werden. „Dann brauchen wir einen Kran oder eine Gruppe starker Menschen“, sagt Ruth Gilberger glücklich über eine überwiegend gute Resonanz. Der Chefin der Montag Stiftung für Kunst und Gesellschaft ist es ein Anliegen, das Potential des Leerstandes in der Einkaufsstraße zu nutzen. „Es geht uns darum zu sehen, was passiert, wenn Freiräume neu gefüllt werden“, betont sie. Fast mit Erstaunen beobachten Grünhage und Gilberger die überwältigend große Bereitschaft, Dinge mit persönlichem Bezug abzugeben, um gemeinschaftlich etwas Neues entstehen zu lassen. „Die Menschen haben uns teilweise berührende Details zu den Stoffen erzählt“, sagt Gilberger.

Info Kunstprojekt zum Mitmachen Projektdauer Bis 8. September 2019. Mittwochs bis samstags ist vor Ort ein Stiftungsmitglied anwesend. Ziel Die Montag-Stiftung möchte allen Menschen den Zugang zu den Künsten zu ermöglichen. Projekte sollen helfen, Kunst für sich und für das Zusammenleben mit anderen zu entdecken.