Kölsche Mundart : Kultband „Kasalla“ kommt ins TiG

Kasalla kommt nach Gladbach. Foto: Meuter, Peter (pm)

Eicken (RP) Eine der beliebtesten und erfolgreichsten Bands für kölsche Mundart kommt am 18. Oktober nach Mönchengladbach: Die Mitglieder von „Kasalla“ stehen dann auf der Bühne im TiG, dem Theater im Gründungshaus an der Eickener Straße 88. Die Kultband aus der Domstadt wird an diesem Tag für beste Stimmung sorgen.

