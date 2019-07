Urban-Art-Festival in Mönchengladbach : Graffiti-Künstler versprühen Heimat

Mönchengladbach Wandgemälde mit lokalem Einschlag auf Hauswände gesprüht – auf Initiative des Kulturbüros findet das Urban-Art-Festival „Home Street Home“ in vier Städten statt. In der Altstadt entstehen vom 16. bis 18. August sieben Arbeiten zum Thema „Andersleben“.

Auf Initiative des Mönchengladbacher Kulturamts startet es in einer Gemeinschaftsaktion der Städte Neuss, Krefeld, Geldern und Mönchengladbach durch. Insgesamt erstreckt sich das Festival über den Zeitraum vom 7. Juli bis 29. September. Vom 15. bis 18. August entstehen in der Mönchengladbacher Altstadt für jeden sichtbar sieben großformatige Murals (Wandgemälde) zum Thema „Andersleben“. Die Wand an der Aachener Straße setzt schon einen markanten Akzent und ist bereits zum Selfie-Motiv aufgestiegen. Gestaltet wurde das Graffiti-Gemälde von den vier Urban-Art-Künstlern Steffen Mumm, in der Szene bekannt als akaHokerOne, sowie von Künstlerkollegen mit den Codes Oldhaus und Duo Tubuku. In dieser Arbeit sind die Hauptkünstler vereinigt, die in den beteiligten Städten ein jeweils verwandtes, doch lokal angepasstes Mural gestalten.