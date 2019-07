Krimi einer Mönchengladbacherin : Monika Pispers lässt tote Puppen tanzen

Mönchengladbach/Nettetal Die gebürtige Gladbacherin gibt ihren vierten Krimi heraus. Ermittlerin Sam Körner hat es diesmal gleich mit mehreren Opfern zu tun. Die Autorin wählt ihre Wahlheimat Nettetal als Hintergrund für ihre Kriminalgeschichten. Die Idee für den nächsten Krimi hat Monika Pispers schon.

Pispers hatte mal darüber nachgedacht, über ihre Arbeit zu schreiben, aber „ich komme nicht rein“, sagt sie. Also entschied sie sich für Kriminalromane. „Das ist am einfachsten, und da passiert auch was“, sagt sie. Ein Verlag, bei dem sie angefragt hatte, brachte sie dazu auf den regionalen Bezug. Denn regionale Krimis sind bei den Lesern sehr beliebt. Nicht erst seit Kluftinger, den die Autoren Michael Kobr und Volker Klüpfel im Allgäu ermitteln lassen, sondern auch seit das Autorentrio Leenders, Bay, Leenders im Jahr 1992 ihren ersten Niederrheinkrimi schrieben. Monika Pispers folgte dem Rat des Verlags. Ihre Krimis spielen in ihrer Wahlheimat Nettetal. So liegt das Kommissariat in Lobberich. Ermittlerin Körner, aus deren Sicht die Buchreihe erzählt wird, wohnte erst in Schaag und kaufte dann im zweiten Buch ein Haus in Breyell. Im neuen Buch passiert der erste Mord im Grenzwald in Kaldenkirchen, nahe des Waldgasthauses Galgenvenn. Zudem finden Ermittlungen und Vernehmungen beispielsweise im Süchtelner Krankenhaus, im Grundbuchamt Viersen, am Hariksee und am Nettebruch sowie in Schwalmtal statt. Nächtliche Verfolgungsjagden führen die Ermittler durch den Schmölder- und den Beller Park in Mönchengladbach. Im neuen Band muss Kommissarin Körner für die Aufklärung des Falls aber noch weiter; bis nach Oberstdorf im Allgäu und in den Raum Münster.