Mönchengladbach: Kino im Museum : „2046“: Ein Zukunftsdrama zur Ausstellung Amos’ World

Das Science-Fiction-Drama „2046“ wird am 1. August im Museum Abteiberg gezeigt. Drei weitere Filme folgen an den nächsten Donnerstagen. Foto: ProKino/Prokino

Mönchengladbach Vier besondere Titel aus drei prägenden Science-Fiction-Jahrzehnten werden in den nächsten Wochen im Museum Abteiberg gezeigt.

Im Rahmen der Ausstellung Amos’ World von Cécile B. Evans findet am kommenden Donnerstag, 1. August, ein exklusives Filmprogramm statt. Vier Titel aus drei prägenden Jahrzehnten der Science Fiction-Filmkunst werden in den kommenden Wochen im Museum Abteiberg gezeigt, darunter der Liebesfilm 2046 des Starregisseurs Wong Kar-wai, der am 1. August den Auftakt macht.