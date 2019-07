Rheydter Musiksommer : Wenn drei Saxophone auf eine Orgel treffen

Beim Rheydter Musiksommer in der Hauptkirche Rheydt ging es diesmal um das Zusammenspiel von Saxophonen mit einer Orgel. Foto: Bauch, Jana (jaba)

Das „Vagues Saxophone-Quartet“ aus Mailand trat beim Rheydter Musiksommer auf. Es spielte moderne Werke mit großem Ernst.

Das zweite Konzert des Rheydter Musiksommers fand zweifellos auf einem sehr hohen Niveau statt. Es mutete allerdings den Zuhörern - und wohl noch mehr den Mitwirkenden - bei neuen sommerlichen Hitzerekorden auch einiges zu. Geht es sonst bei den Sommerkonzerten eher etwas lockerer und heiterer zu, so war jetzt volle Konzentration gefordert. Zwar nicht alle, aber doch die allermeisten Zuhörer hielten durch und zeigten sich vom unkonventionellen Programm sowie von den beachtlichen Leistungen der Mitwirkenden beeindruckt.

Der Gastorganist Giovanni Solinas, im Hauptberuf Kantor an St. Cornelius in Viersen-Dülken, hatte das Mailänder „Vagues Saxophone Quartet“ mit Andrea Mocci (Sopran), Francesco Ronzio (Alt), Mattia Quirico (Tenor) und Salvatore Castellano (Bariton-Saxophon) eingeladen. Auf dem Programm standen drei Original-Kompositionen für die Besetzung Saxophonquartett plus Orgel sowie zwei Werke für Orgel Solo.