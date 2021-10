Konzert in Mönchengladbacher Musikschule : Orgel und Blechbläser in großer Harmonie

Mönchengladbach Wie klanglich überragend eine Orgel auch außerhalb der Kirche wirken kann, zeigte das sehr gut besuchte „Festliche Konzert für Blechbläser und Orgel“ im Carl-Orff-Saal der Musikschule.

Die nagelneue Hybrid-Orgel produziert keine Pfeifen-Töne, sondern spielt aufgenommene Samples berühmter Orgeln ab. Das hat gegenüber Pfeifenorgeln in dem relativ kleinen Konzertsaal einen unschlagbaren Vorteil: Man kann den Lautstärke-Knopf herunter drehen, ohne Klangfarben zu verlieren. In diesem Fall waren Orgel und Bläser hervorragend aufeinander abgestimmt. Nie übertrumpfte Klaus Paulsen, Fachleiter Gesang und Kirchenmusikdirektor der Münsterkirche, die jungen Musiker an Trompete, Posaune und Horn. Von hinten lenkte und begleitete er einfühlsam an der Orgel. Dazu passte die elanvolle und souveräne Konzertmoderation von Stefan Vörding, Fachleiter für Blechblasinstrumente.