Premiere von „Wilhelm Tell“ : Auf dünnem Eis

Mönchengladbach Matthias Gehrt inszeniert Schillers „Wilhelm Tell“ auf Fridays-for-future-Art vor Berglandschaft in Öl. Spannende Momente gab‘s reichlich.

In unserer Stadt wird endlich wieder Theater gespielt. Und man muss sagen: Obwohl sich das beim Publikum noch nicht so ganz rumgesprochen hat oder etliche Theaterfans noch lieber vorsichtig sind, was beim Schachbrettmuster im Saal große Lücken zur Folge hat, macht es großen Spaß, so ein leibhaftiges Schauspielensemble auf richtiger Bühne zu erleben. Da nimmt der Zuschauer in der „Tell“-Premiere sogar in Kauf, dass Schillers Klassiker auf pausenlose 90 Minuten gekürzt ist und hier und da altehrwürdige Corona-Regeln mitspielen.

Matthias Gehrt, der scheidende Schauspieldirektor, hat das Drama um den unfreiwilligen Freiheits- und Nationalhelden mit einem gehörigen Schuss Ironie mutwillig in Richtung Klimaschutzdebatte gebürstet. Wir sehen indigene Schweizer in Bergschuhen und Lederhosen unter der Schweizerkreuzfahne, die aus verdorrtem Acker mit aufgesprungenen Schollen emporragt. Eine Idylle aus Alpengipfeln und Seen bildet den Prospekt – als Ölgemälde mit Goldrahmen. Der Gessler-Clan läuft in blauen Business-Anzügen, mit Migrationshintergrund und MPs herum, die meisten Schweizer sehen dagegen ziemlich verloddert aus, Tell trägt Armbrust. Fast alle Bart. Zwischendurch werden den Rütli-Bündnern Zitate von Greta Thunberg untergeschoben, am Ende rezitiert Tell Hölderlin.