Corona-Kunst im Bunker Güdderath : Fledermäuse, Impfampullen und ein roter Ball

Mönchengladbach Ein roter Ball fliegt durch die Luft und wird zum Symbol für das Coronavirus: der Circus Covidzius feierte Weltpremiere im Bunker Güdderath.

Eine Wohlfühlveranstaltung war es nicht. Kein Wunder: war und ist der Zircus Covidzius von Bernhard Petz doch eine direkte Reaktion auf die Pandemie und ihre Auswirkungen auf die Menschheit, die Gesellschaft und den Einzelnen. Das bebilderte Musikstück hatte am Sonntag Weltpremiere im Bunker Güdderath. Auf einer großen Leinwand spielte sich die von Dominik Lang gezeichnete Geschichte einer Zirkusvorstellung ab. Grundlage von Langs Bildwelt waren die Kompositionen von Petz. Die Musik ebenso wie die problematische Thematik an sich seien, erklärte Lang, seine Inspiration gewesen. Zircus Covidzius sei eine Metapher für die gesamte Pandemielage, so Petz. Den Interpretationsspielraum der Geschichte habe er so weit wie möglich gefasst. Dadurch hätten die Zuschauer die Möglichkeit für eigene Assoziationen.