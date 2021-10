Veranstaltungstipps für Mönchengladbach : Kultur für Kurzentschlossene

Rapperin Die P tritt am Samstag im Projekt 42 auf. Foto: Tristan Barkowski

Mönchengladbach Hip Hop in der Altstadt, Thriller-inspirierte Fotografien und die vier Elemente künstlerisch interpretiert – so abwechslungsreich startet Mönchengladbachs Kulturszene in den Oktober.

City Movement Festival Am Freitag, 8. Oktober, ab 19 Uhr, geht das Festival im Projekt 42 weiter. Verschiedene Bands, DJs, Lichtkünstler treten auf. Am Freitag gibt es experimentelle Musik, am Samstag Hip Hop und Bass, unter anderem mit der Bonner Rapperin „Die P“ und DJ Rafik. Infos und Tickets unter www.projekt42.info.

Theater Am Donnerstag, 7. Oktober, 18.30 Uhr, heißt es „The Show must go on“. Freitag, 8. Oktober, 19.30 Uhr, wird „Carmen“ gespielt. Am Samstag, 9. Oktober, 19.30 Uhr, steht die „Meisterklasse“ auf dem Programm. Das 2. Kammerkonzert mit der Soloharfenistin Stella Farina findet am Sonntag, 10. Oktober, 11 Uhr, statt. Nachmittags um 16 Uhr gibt es eine weitere Vorstellung des Balletts „Während wir warten“. Tickets gibt es online (www.theater-kr-mg.de) und an der Theaterkasse unter der Telefonnummer 02166 6151100.

Gladbacher Nachtmusik Am Freitag, 8. Oktober, geht die Veranstaltung in die 15. Runde. Es finden zwei Konzerte statt: Um 20 Uhr geht es los mit „Liebeslieder 2.0“, Werke von Johannes Brahms stehen im Fokus. Im zweiten Konzert „Aus der Tiefe“ um 21 Uhr präsentieren die Musiker des ART Ensemble NRW, der Klarinettist Pawel Kuterbach und der Pianist Theodor Pauß, selten zu hörende Werke für Bass- und Kontrabassklarinette und Klavier. Der Eintritt ist frei.

Herbstzeitlose Mit der „Kunst der Transkription“ kommt der Pianist Kotaro Fukuma am Freitag, 8. Oktober, 20 Uhr, in den Bunker Güdderath. Am Sonntag, 10. Oktober, 16 Uhr, findet wieder eine Bunkerführung unter der Leitung von Zdzislawa Worozanska-Sacher und Bernhard Petz statt. Tickets zu beiden Veranstaltungen zu je 20 Euro sind unter www.die-herbstzeitlose.de erhältlich.

Ingo Börchers und Das Würde des Menschen ist am Freitag, 8. Oktober, 20 Uhr, im Theater im Gründungshaus (TIG) zu Gast. Tickets ab 23 Euro unter www.westticket.de.

Dieter Nuhr „Kein Scherz“ heißt sein Programm, das er am 9. Oktober, 20.30 Uhr, als Wiederholungsgastspiel im Roten Krokodil im Kunstwerk Mönchengladbach gibt.

Empowerment Workshop für Menschen mit Rassismuserfahrungen. Am Samstag, 9. Oktober, 11 bis 17 Uhr, leitet die Sozialarbeiterin, Autorin und Aktivistin Emilene Wopana Mudimu den Workshop im Waldhausen Astoria. Die Teilnahme ist kostenfrei.

Galerie Löhrl Mit den vier Elementen befassen sich 20 Künstler. Geöffnet bis zum 13. November, dienstags von 11 bis 15 Uhr, mittwochs bis freitags von 13 bis 18 Uhr und samstags von 10 bis 14 Uhr.

Kunstfenster In der kleinsten Galerie der Stadt zeigt die Mönchengladbacher Künstlerin Oxana Aleksandrow ihre Malerei bis zum 5. November an sieben Tagen in der Woche und 24 Stunden am Tag im Kunstfenster Rheydt.

Facing Abteiberg Organisiert durch das Arbeitslosenzentrum Mönchengladbach, zeigt die Ausstellung Fotografien von Cora Straßburg und Joshua Eckstein sowie Texte von Thomas Koch open air unterhalb der Volkshochschule und im Hans-Jonas Park.

Galerie Drei Die Präsentation „The Wig“ mit Arbeiten von Jason Hirata, Megan Plunkett und Angharad Williams. Die Ausstellung ist bis zum 16. Oktober freitags und samstags von 11 bis 18 Uhr geöffnet.

Art Casino Bis zum 15. Oktober läuft die Ausstellung „Play to win“ im ehemaligen Casino. Sieben Künstler präsentieren ihre Arbeiten: Celine Bernard, Liridona Osmanaj, Louisa Resch, Anja Schurtzmann, Bahar Ünlükara, Jens Winterberg und Lilian Wunschik. Geöffnet samstags von 16 bis 20 Uhr, sonntags von 13 bis 16 Uhr.

Tina Haase und Michael Jäger Bis zum 31. Oktober zeigt der Kunstverein die Ausstellung FASHorangezwei.0 mit den Künstlern Tina Haase und Michael Jäger. Die Ausstellung ist bis zum 31. Oktober sonntags von 11 bis 14 Uhr geöffnet.

Ein Mönchengladbacher Fotograf in Krefeld Bis zum 4. November zeigt die Galerie Heidefeld&Partner Ralf Schellens Fotoausstellung „Spy Art“ mit Bildmotiven zu imaginären Thriller-Szenarien. Die Ausstellung ist bis zum 4. November mittwochs bis freitags von 14 bis 18 Uhr und samstags von 11 bis 15 Uhr zu sehen.

Musik zur Marktzeit in der Citykirche Am Samstag, 9. Oktober, 12 Uhr, lädt die Citykirche mit Orgelmusik zur Einkehr ein. Gespielt werden unter anderem Werke von Grandi, Pachelbel und Bach. Der Eintritt ist frei.

Orgelkonzert zum Franziskusfest In der Franziskanerkirche St. Barbara tritt am Sonntag, 10. Oktober 2021, um 16 Uhr Organist Stefan Schmidt mit Werken von Bach, Schumann und Improvisationen auf. Der Eintritt ist frei.

„Steinzeit“ im Café Lax Legere Werner Hübner zeigt Fotografien von Steinen, in denen Gesichter zu entdecken sind. Die Ausstellung ist montags, dienstags, donnerstags und freitags von 12 bis 18 Uhr und samstags von 12 bis 20 Uhr geöffnet.

Apéro Art im Schloss Rheydt Am Donnerstag, 7. Oktober, 19 Uhr, führt Nicola Grosch in die Kunst des Zeichnens ein. Der Workshop kostet mit Material und einem Getränk 20 Euro. Anmeldung unter 02166 928900 oder per Mail an info@schlossrheydt.de

Schloss Rheydt „Weltreich & Provinz – Die Spanier am Niederrhein 1560 bis 1660“ zeigt anhand zentraler Objekte Facetten des spanischen Jahrhunderts am Niederrhein.

Internationaler Tag der Restaurierung im Museum Abteiberg Einen Blick hinter die Kulisse des Museums bietet die Führung am Sonntag, 10. Oktober, 14 Uhr. Das Museum ist an Werktagen von 11 bis 17 Uhr und am Wochenende von 11 bis 18 Uhr geöffnet. Eine Anmeldung zur Führung ist unter www.service.museum-abteiberg.de möglich.

Fohlen-Welt Wissenswertes über die Borussen finden Fußballfans in Borussias Vereinsmuseum. Geöffnet ist das Museum von Montag bis Samstag von 10 bis 18 Uhr, an Sonn- und Feiertagen von 10 bis 16 Uhr. Der letzte Einlass ist jeweils 45 Minuten vorher.