Konzert in Citykirche Mönchengladbach : Gladbacher Nachtmusik macht Publikum zu Zeitreisenden

Mönchengladbach Das Art Ensemble NRW und Solisten stellten in der Citykirche „Liebeslieder 2.0“ vor – eine interessante Begegnung von Romantik und Moderne.

Anders als in den Anfangsjahren werde die fünfzehnte Gladbacher Nachtmusik nicht bis zur mitternächtlichen Stunde dauern, verriet zu Beginn Miro Dobrowolny in der Citykirche. In der relativen Kürze von etwa 100 Minuten verwandelte der Dirigent des ART Ensembles NRW das Publikum im ersten von zwei Konzerten zu Zeitreisenden zwischen Romantik und Avantgarde. Unter dem Titel „Liebeslieder 2.0“ in der begrifflichen Verknüpfung von Kunstlied und informationstechnologischem Schlagwort erklangen sechs zeitübergreifende Begegnungen. Unter Dobrowolnys Leitung servierten Orchester und vier Gesangssolisten in gleichmäßigen Wechseln Liebeslieder und Walzer aus Brahms Schaffen sowie in diesem Jahr geschriebene, musikalische „Kommentare“ darauf.