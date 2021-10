Künstler aus Dänemark stellt aus : Eine Hommage an die Farben

Mönchengladbach Erst Opernsänger, jetzt Maler: Der dänische Künstler Mads Svendsen-Merbeth stellt im Zwischenraum Rheydt aus. Seine Bilder sind vom hohen Norden inspiriert.

Sie wirken wie aus der Zeit gefallen in ihrer expressiven Gegenständlichkeit, in Öl gemalt, was einen langsamen Arbeitsprozess bedingt, in ihrer Hommage an die Farben und eine scheinbar unberührte Schönheit der Natur. Beim ersten Blick auf die Bilder im Zwischenraum Rheydt meint man intuitiv zu wissen: sie sind vom hohen Norden inspiriert. Vermutlich tragen die intensiven Farben, die Weite der Landschaften, die wenigen Anzeichen von Zivilisation darin und natürlich das Meer dazu bei, diesen Eindruck zu vermitteln.