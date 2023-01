Veranstaltung in Mönchengladbach Clueso-Trompeter bei Meisterkurs der Musikschule

Der Workshop beginnt am Donnerstag, 5. Januar, mit einer Weiterbildung von Lehrkräften für Blechblasinstrumente. Es machen Lehrer aus Mönchengladbach und Externe mit. Am Freitag, 6. Januar, arbeiten die Dozenten intensiv mit 30 jungen Blechbläsern aus der Musikschule und dem Umkreis. Parallel kann man an diesem Tag die Instrumentenausstellung besuchen. Ensembles, die sich auf „Jugend musiziert“ vorbereiten, bekommen am Samstag, 7. Januar, ein Coaching. Beim Abschlusskonzert am Sonntag, 8. Januar, werden sowohl Dozenten als auch Schüler musizieren.