Konzert in Niederkrüchten Acoustic Winter erwärmt die Herzen des Publikums

Mit dem Posaunisten Onur Özguner und Philipp Baader an der Trompete waren zwei Blechbläser mit von der Partie, die exakt zusammenspielten und auch solistisch glänzten. Der Violinist Roman Brnczicz löste mit einem virtuosen Lindsey-Stirling-Titel Begeisterungsstürme aus. Der aus Hamburg angereiste Bassist Thilo Ehrhardt harmonierte sehr gut mit Buschmann und was Thomi Elsenbruch an den Tasten ablieferte, war songdienlich und gleichzeitig inspiriert und kreativ. Da Sängerin Susanne Cremer erkrankt war, war Nina Marie de Almeida am Freitagabend gebeten worden, sie zu ersetzen – und sie schlug sich prächtig. Ihre Interpretation von „Nights in White Satin“ war ebenso großartig wie „All I Want for Christmas Is You“.