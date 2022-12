Silvester in Neuss Jahresausklang beim Konzert im Quirinusmünster

Das alte Jahr klingt beim Silvesterkonzert im Quirinusmünster am Samstag, 31. Dezember, 21 Uhr, mit Johann Sebastian Bachs h-moll-Messe BWV 232 aus. Das Werk nimmt im Spätschaffen des Komponisten einen ähnlich herausgehobenen Rang ein wie sein „Musikalisches Opfer“ oder die „Kunst der Fuge“: So wie jene beiden Zyklen Gipfelwerke von Bachs Instrumental-Polyphonie darstellen, erscheint diese Meßkomposition als opus summum seiner Vokalpolyphonie. Der Besetzung nach entspricht die h-moll-Messe weitgehend Bachs großen Passionsoratorien: den acht Vokalsolisten und einem fünf- bis achtstimmigen Chor stehen Streicher, Holzbläser (Flöte, Oboe, Oboe d’amore, zwei Fagotte), Blechbläser (Horn und drei Trompeten) sowie Pauken als vielfach auch solistisch geforderte Instrumentalpartner zur Seite und geben den fünf großen liturgischen Teilen dieser ungemein ausdrucksstarken Messvertonung ihr textdeutendes und atmosphärisch so wirkungsintensives Gepräge.