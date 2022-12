Musik mit Tiefgang in Mönchengladbach Krasse Gegensätze beim dritten Sinfoniekonzert

Zwischen all den auf dem Podium aufgebauten Schlaginstrumenten und den beschriebenen musikalischen Hilfsmitteln flitzte der sportliche Künstler in bequemem Freizeitlook flink hin und her. Das geschah in optimaler Abstimmung mit dem sich engagiert einbringenden Generalmusikdirektor Mihkel Kütson und dem in das Geschehen kompositorisch nahtlos eingebundenen Orchester, das willig und ohne Scheuklappen das ernste Vorhaben mittrug. Auch das Publikum verstand die Botschaft und signalisierte mit Nachdruck seine Zustimmung bei dem Konzert. Alexej Gerassimez, der seit einiger Zeit auch als Professor an der Musikhochschule München unterrichtet, dankte mit einem kunstvoll auf dem Vibraphon zelebrierten Blues.