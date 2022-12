Ausstellung in Mönchengladbach Neue Arbeiten von Stephan Balkenhol in der Galerie Löhrl

Bloß die Kunst nicht berühren – diese Warnung gilt in jeder Ausstellung. Am Sonntag sollte man sie in der Galerie Löhrl wirklich ernst nehmen. Denn die schwarze Hose des großen, aus Holz geschnitzten Mannes war zur Eröffnung tatsächlich noch feucht. Den letzten Anstrich hatte der Künstler den Beinen erst am Morgen verpasst. So aktuell kann Kunst sein. Seit fast 40 Jahren ist Stephan Balkenhol eine feste Größe in der Ausstellungsreihe der Galerie. In 100 Einzelausstellungen lernten die Gladbacher die Arbeiten des 65-jährigen Bildhauers kennen. Die meisten der Figuren und Reliefs, die die Galerie in ihrer neuen Ausstellung zeigt, sind in diesem Jahr entstanden. Zu sehen sind die vertrauten Figuren: Die Männer in ihrer unnahbaren Erscheinung, über die Besucher hinweg schauend, ohne Mimik oder Emotionen. Anonym in ihrer Darstellung im weißen Hemd und mit schwarzer Hose bieten sie eine Reflexionsfläche für jedermann. Vertraut und fremd sind sie gleichermaßen.