Musikalischer Nachwuchs in Mönchengladbach Junge Musiker glänzen beim Weihnachtskonzert in Rheydt

Es ist eine wichtige erzieherische Aufgabe, Kinder und Jugendliche an qualitätvolle Musik heranzuführen. Glücklicherweise sieht das auch der neue Kantor an der Evangelischen Hauptkirche Rheydt, Pascal Salzmann, so. Er führt die Arbeit mit der Mädchenkurrende und dem Knabenchor, auf die sein Vorgänger Udo Witt stets einen Schwerpunkte gelegt hatte, engagiert fort. Durch die Sängerin Jessica Meffert für die Mädchen und Rafael Bruck (Bariton im Musiktheaterensemble) für die Jungen ist auch die stimmbildnerische Betreuung in besten Händen. Davon konnte sich beim traditionell am Samstag vor dem vierten Advent stattfindenden Weihnachtskonzert das Publikum in der gut besuchten Evangelischen Hauptkirche überzeugen.