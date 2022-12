Jüchener Weihnachtsmarkt Musikschule organisiert für Sonntag Mitmach-Konzert

Nach zwei Jahren öffnet wieder der Jüchener Weihnachtsmarkt am kommenden Wochenende, 10. und 11. Dezember, in und rund um St. Jakobus. Ein Punkt im Programm des Jüchener Weihnachtsmarktes am Sonntag sticht besonders heraus: Das große Mitmach-Konzert der Musikschule des Rhein-Kreises Neuss am 11. Dezember um 15.30 Uhr soll viele Instrumentalisten in die Jüchener Jakobuskirche ziehen.