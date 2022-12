„Musical meets X-Mas“ im Theater Mönchengladbach Atemholen abseits des Trubels bei Musicals und Weihnachtslieder

Das diesjährige „Dezember-Special“ des Theaters stand zunächst unter keinem guten Stern. Eigentlich sollte die Premiere bereits am vergangenen Sonntag in Mönchengladbach sein, musste aber krankheitsbedingt verschoben werden. Nun gab es am Mittwoch, 14. Dezember, und Donnerstag, 15. Dezember, je eine Aufführung von „Musical meets X-Mas“ im Glasfoyer des Krefelder Theaters. Für die weiterhin erkrankte Susanne Seefing war verdienstvollerweise Chelsea Kolic, eine Sopranistin aus dem Hauschor des Theaters, eingesprungen, sodass die vorgesehene Quartettformation gewahrt bleiben konnte.