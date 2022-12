Weihnachtsoratorium in Mönchengladbach Bach-Chor überzeugt in der Marienkirche

Das 1734 für die beiden Leipziger Hauptkirchen komponierte Weihnachtsoratorium hat Stephanie Borkenfeld-Müllers seit gut einem Jahr auf dem Plan. Nun konnte die Odenkirchener Kantorin die Aufführung mit dem neuen Bach-Chor Mönchengladbach in der Rheydter Marienkirche realisieren. Das 28-köpfige Vokalensemble, vier Solostimmen und das Bachorchester – sie alle wollten mit dem Werk, von dem die Kantaten Eins bis Drei und das Schlussstück erklangen, „das Gefühl von Gemeinschaft und Frieden“ verbreiten, so Chorvorsitzender Anno Jansen-Winkeln. Dem Wunsch schloss sich Bürgermeisterin Josephine Gauselmann vor vollbesetzten Kirchenbänken an.