Kultur in Mönchengladbach Mitreißende Arien und Obst beim Konzert der fünf Tenöre

Vincenzo Sanso entwickelte sich dabei schnell zum Publikumsliebling. Er überzeugte durch seinen emotionalen Vortrag, seine Stimmgewalt und seine Faxen. Dies war eine weitere Erkenntnis des Abends: Opernarien, so dramatisch sie oft sind, können auch Spaß machen. Sanso spielte die Karikatur des Tenors in Reinform. Der Sänger trat übertrieben selbstbewusst auf die Bühne, flirtete mit Andrea Hörkens, richtete seine Haare in der Glatze seines Kollegen Yvailo Yovchev und stopfte auch schon mal den Mund von Emil Pavlov neben ihm mit einer rasch aus der Tasche gezogenen Banane, damit auch er „einmal an die Reihe kommt“. Das Publikum forderte er zum Schweigen oder zum verstärkten Klatschen auf. Die Zuhörer liebten ihn, ebenso wie seine Kollegen Orfeo Zanetti, Luigi Frattolo, Emil Pavlov und Yvailo Yovchev. Seit inzwischen 15 Jahren touren die Tenöre in wechselnden Besetzungen mit ihrem Klassik-Programm durch Deutschland. Sie zeigten auch in Mönchengladbach die Vielfalt des Tenorfachs.