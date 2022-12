Führung im Museum Abteiberg Einblick in einen Fluxus-Feldversuch

Engelke wies in einer der Schubladen auf Fillious Box „Poussière de poussière de l´effet“. Sie birgt den Staub, den der Künstler in Museen von bedeutenden Kunstwerken abstaubte und verkaufte – auch um Museen als verstaubte Institution bloßzustellen. Im Bestreben nach einer Demokratisierung von Kunst habe Beuys Multiples geschaffen. Doch die seien inzwischen entgegen der Ursprungsidee kaum bezahlbar. Engelke erzählte ebenso von Anderschs Freundschaft zu Fluxus-Künstlern: Der mittellose Künstler Nam June Paik habe oft bei dem Ehepaar Andersch in Düsseldorf übernachtet, während sich der Kunstsammler nie zu schade gewesen sei, Aktionen der Fluxus-Künstler zu unterstützen. Am Beispiel von Fillious „Sémantique générale“ im Parterre Bereich des Museums dokumentierte Engelke, wie gut sich die Andersch-Sammlung an den zuvor gegebenen Museumsbestand anbindet.