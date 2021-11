Karneval in Mönchengladbach : Die Tollitäten Nicklas und Joelina residieren in Hardterbroich

Mönchengladbach Die KG „Alles onger ene Hoot“ feierte in kleiner, familiärer Atmosphäre – alles streng nach 3G-Regel – die Proklamation des neuen Kinderprinzenpaares.

Die Karnevalsgesellschaft „Alles onger ene Hoot” feiert meist in kleiner und familiärer Atmosphäre ihre Feste. So auch am vergangenen Samstag, als sich bei der Proklamation des neuen Kinderprinzenpaares ihr „Wohnzimmer“ im Pfarrheim wieder füllte – alles streng nach 3G-Regel kontrolliert. Sogar Stehplätze, hauptsächlich von der eng befreundeten Schützenbruderschaft Apollinaris besetzt, waren heiß begehrt.

Mit der Proklamation von Nicklas Fondermann und Mia Leupers startete die Gesellschaft in ihre Jubiläumssession. 88 Jahre werden die Hardterbroicher, und sollte eigentlich weiterhin groß mit einer Jubiläumssitzung am 15. Januar und den folgenden traditionellen Veranstaltungen gefeiert werden – wenn denn die Pandemie und mögliche neue Schutzverordnungen es zulassen.

Oberbürgermeister Felix Heinrichs proklamierte am Samstag die neuen Tollitäten des Gladbacher Stadtteils. Mit dabei und noch in Zivil, Stefan und Bianca Zimmermanns, das designierte Gladbacher Prinzenpaar nebst Hofstaat. Vorher musste jedoch nach langem Sommerschlaf der Hoppediz geweckt werden, was erst mit den vereinten Kräften der beiden Moderatorinnen Denise Brenneis und Monika Ferfers sowie Ex-Kinderprinz Robin und den Gladbacher Musikkameraden gelang. Vorgestellt wurde bei dieser Gelegenheit das neue Vereinsmaskottchen Pitter, das sich den Besuchern als laufender, riesiger Hut zeigte. Überwiegend mit eigenen Kräften gestaltete die Gesellschaft das Programm am Samstag. Das begann bereits mit den beiden Moderatorinnen, die kurzfristig einspringen mussten. Durch ihre vier Tanzgarden, die auch am Samstag wieder begeisterten, besonders die beiden Tanzmariechen Joelina und Lea Marie, ist die KG auch überregional bekannt.