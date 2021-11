Karneval in Mönchengladbach : Warum Niklas so gerne Hoppediz ist

Mönchengladbach Viel lächeln, die Menschen überraschen und glücklich machen, das hat sich der 13-jährige Niklas Quade vorgenommen, wenn er am 11.11. auf der Bühne des Sonnenhausplatzes auftaucht.

Donnerstag wacht einer auf, der das im vergangenen Jahr wegen Kontaktbeschränkungen nur in einem Video durfte. Als Hoppediz erwacht Niklas Quade am 11.11. aus seinem Sommerschlaf. Auf der Bühne wird er singen, tanzen und Büttenreden halten.

Dass Niklas mal Hoppediz werden würde, war nicht offensichtlich. Seine Familie ist nicht so karnevalsbegeistert: Niklas ist da der jeckste Jeck. Über Klassenkameraden kam er zu einer Garde. Als er dort oft zu spät kam, weil er so viele Hobbys hatte, hätten die Trainer ihm vorgeschlagen, Hoppediz zu werden.

Vielbeschäftigt ist Niklas noch immer. Er spielt Klavier, Trompete und Schlagzeug und ist bei den Pfadfindern. Einmal ist Niklas dieses Jahr außerdem schon als Hoppediz erwacht. In Neuwerk hält er nämlich auch ein Ornat als Hoppediz. Donnerstagabend steht er dann als Stadthoppediz auf der Bühne. Auch tanzt Niklas in der Traditionsgarde. Da er dort der einzige Junge ist, muss er bei den Tänzen immer aufpassen, in der richtigen Position zu bleiben — sein Kostüm ist nämlich anders als das der Mädchen und damit sticht er bei den Tänzen heraus.

Hoppediz erwacht in Mönchengladbach : So wird der Auftakt des Karnevals gefeiert

Stadthoppediz möchte Niklas auch in Zukunft bleiben. „Es ist ein Ding fürs Leben. Ich wäre gern Hoppediz, bis ich nicht mehr kann“, sagt Niklas. Es sei ein wunderschönes Gefühl, Menschen auf diese Weise glücklich zu machen. Ein guter Hoppediz müsse viel lächeln können, motiviert sein und er solle es vor allem auch genießen, auf der Bühne zu stehen. In dieser Rolle solle man gute Laune verbreiten und auch bei traurigen Menschen Fröhlichkeit aufkommen lassen. Sein Kostüm bekommt Niklas immer für drei Jahre. In der Kleidung ist aber extra Stoff eingenäht. Wenn ein Hoppediz also in seinem Sommerschlaf wächst, sollte er im November trotzdem noch in sein Kostüm passen. Das Kostüm muss Niklas nicht mit einer Maske kombinieren. Auf der Bühne würden die Karnevalisten darauf achten, genügend Abstand zu halten. Außerdem sei er vollständig gegen Covid-19 geimpft.