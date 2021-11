Karneval in Mönchengladbach : Der jüngste Kreuzritter der KG Wickrath

Mönchengladbach Der 52-jährige Michael Schmitz ist am Samstagnachmittag zum Kreuzritter geschlagen worden. Wie die 2G-Veranstaltung der KG „Die Kreuzherren“ war.

Michael Schmitz ist am Samstagnachmittag von Oberbürgermeister Felix Heinrichs zum 37. Kreuzritter der Wickrather Karnevalsgesellschaft „Die Kreuzherren“ geschlagen worden. Der 52-Jährige ist damit der bislang Jüngste, dem diese Ehre zuteil wurde. Die Feierstunde (es galt die 2G-Regel) fand in den Räumen der Volksbank, der früheren Wirkungsstätte von Norbert Spieker, dem Sprecher der KG „Die Kreuzherren“, statt. Dessen Laudatio mit Musik und Lichteffekten zu Ehren von Michael Schmitz war wieder ein Art Gesamtkunstwerk. Nicht weniger ausgefeilt war die Rede, die Jochem Enzenmüller, Ehrensenator der KG „Die Kreuzherren“, an der Stele hielt. In eben diese wurde jetzt der Name des neuen Kreuzritters eingemeißelt.