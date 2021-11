Hoppedizerwachen in Mönchengladbach : So war der Start in den Karneval

So war der Start in den Karneval

Hoppedizerwachen in Mönchengladbach

Mönchengladbach Das Prinzen-Paar ist entfedert und der Hoppediz erwacht. Der Sessionsauftakt am Sonnenhausplatz war stimmungsvoll – wenngleich die Sorge um die aktuelle Corona-Lage mitschwang.

Er ist da, der Moment auf den so viele Jecken gewartet haben: Mit dem Hoppedizerwachen hat die Karnevalssession unter dem Motto „Gladbach schwebt auf Wolke 7“ begonnen. Den Auftakt feierten die Mönchengladbacher Narren am Donnerstagabend auf dem Sonnenhausplatz.

Tanz im Niesel Dunkel, kühl, wegen leichten Schauern auch etwas feucht, war es auf dem Sonnenhausplatz. Die Stimmung aber störte das nicht. Spätestens mit dem musikalischen Auftritt des Noch-Prinzen-Paares Axel I. und Niersius Thorsten war der Karneval bei den Gästen angekommen. Sie schunkelten, hüpften, tanzten, sangen – und das auch noch lange nach der Entfederung der Prinzen und des Erwachen des Hoppediz’. „Ganz ehrlich: Hier ist die Stimmung besser als in Köln“, sagte ein Besucher. „Es ist großartig. Mir gefällt es richtig gut“, rief eine Närrin über die tosende Karnevalsmusik. Gegenstimmen gab es nicht bei den Besuchern. Die Resonanz war durchweg positiv.

Die Narren Von Beginn an war das Publikum bestens gestimmt. Sitzungspräsident Thomas Schmitz, der das Programm moderierte, hatte damit leichtes Spiel, das Publikum zum Mitmachen zu animieren. Bereits von Weitem erklangen ihre Rufe über die Hindenburgstraße. Nur etwas Farbe fehlte im Publikum – verkleidet waren die wenigsten.

Angst vor dem Virus Ein Bändchen für jeden, der geimpft, genesen oder getestet ist – die Veranstaltung fand nach der 3G-Regel statt. Kontrolliert wurde dies stichprobenartig durch Mitglieder des MKV. Aber auch die Polizei und ein Security-Dienst patrouillierten durch die Menge. Der zuständige Polizeihauptkommissar zeigte sich zufrieden: Keine besonderen Vorkommnisse, meldete er in der Halbzeit der Veranstaltung und schätzte dabei die Anzahl der Gäste auf etwa 2000 Personen. Mund-Nasen-Schutz-Masken trugen nur die wenigsten, was optional war. Zumindest auf der Bühne aber wurde die Pandemie immer wieder angesprochen. Und das nicht nur mit dem von Oberbürgermeister Felix Heinrichs zum Abschluss der Show gerufenen Appell: „Lasst euch impfen!“ Auch das Kinderprinzenpaar, das beim Einzug eine Maske trug, die bewusst ausgedünnte Anzahl an Personen bei den Auftritten, die Bitten, auf die Abstandsregeln zu achten, und die Luftküsse, die man sich auf der Bühne zuwarf, zeigten: Die Pandemie schwebte wie ein böser Geist über der Veranstaltung und hat dem Karneval noch lange keinen Freifahrtschein ausgestellt.