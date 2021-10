Hoppediz erwacht in Mönchengladbach : So wird der Auftakt des Karnevals gefeiert

So wird der Auftakt des Karnevals gefeiert

Hoppediz erwacht in Mönchengladbach

Mönchengladbach Zwei Jahre ist es her, dass der Start des Karnevals richtig gefeiert wurde. Die beiden Prinzenpaare amtierten wegen der Pandemie zwei Sessionen. Nun beginnt das närrische Treiben wieder – auf dem Sonnenhausplatz und in den Stadtteilen.

In diesem Jahr wird Hoppedizerwachen wieder traditionell und live auf der Bühne des Sonnenhausplatzes gefeiert. Nachdem Niklas, der Mönchengladbacher Hoppediz, im vergangenen Jahr wegen der Pandemie nur in einem Online-Film sanft aus seinem Sommerschlaf im Karnevalsmuseum „Altes Zeughaus“ geholt wurde, wird den Jecken diesmal wieder leibhaftig erscheinen. Der virtuelle Auftritt war ein voller Erfolg, betont der noch amtierende Prinz und Sprecher des Mönchengladbacher Karnevalsverbands Thorsten Neumann. Innerhalb von 24 Stunden hätten mehr als 50.000 Menschen das digitale Wecken auf diversen Netzkanälen gesehen.

Doch diesmal wird der 11. November wieder in Präsenz gefeiert. Da es sich um einen Donnerstag handelt, startet das Programm erst um 17.11 Uhr. Gemeinsam mit ihren beiden Garden ziehen gegen 18.11 Uhr die dann noch amtierenden Tollitäten, Prinz Axel und Prinz Niersius Thorsten sowie das Kinderprinzenpaar Louis und Theresa auf die Bühne. Die offizielle „Entfederung“ nimmt Oberbürgermeister Felix Heinrichs vor.

Anfang und Ende Der Hoppediz erwacht traditionell am 11.11. und wird Aschermittwoch mit Wehklagen symbolisch zu Grabe getragen.

Bedeutung Über die Herkunft des Namens Hoppediz gibt es unterschiedliche Theorien. Als wahrscheinlich gilt: Das Wort „Hoppe“ steht im Rheinischen für Hüpfen und das Wort „Diz“ für Knirps oder Kind. So kann der Hoppediz mit hüpfendes Kind übersetzt werden.

3-G-Regel Da es sich um eine Außenveranstaltung handelt, aber noch immer Corona-Bedingungen herrschen, gilt die 3-G-Regel (vollständig geimpft, genesen oder getestet, der Bürgertest darf maximal sechs Stunden alt sein). Die entsprechenden Nachweise plus Lichtbildausweis werden vor Ort stichprobenartig kontrolliert. Kinder und Jugendliche bis 16 Jahren sind von der Regel ausgenommen. Jugendliche ab 16 Jahren benötigen eine Bescheinigung der Schule.

Sessions-Auftakt in den Stadtteilen Die Vereine und Besucher treffen sich an unterschiedlichen Tagen in den Stadtteilen, um sich auf die anstehende Session einzustimmen. Hier die Veranstaltungen: