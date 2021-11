Karnevalisten feiern : In Hardt ist der Hoppediz schon erwacht

Markus Overdick wurde auf einem rollenden Pferd in den Saal geschoben. Er stand seinem Vater in nichts nach. Foto: Rick, Markus (rick)/Markus Rick (rick)

Mönchengladbach Nach einem Jahr Pause konnten die Hardter Karnevalisten wieder feiern. Dieses Mal ohne Hoppediz Herbert Overdick. Er wurde von seinem Sohn vertreten, der diese Aufgabe vorbildlich meisterte.

Nach einjähriger Pause konnten die Hardter Karnevalisten am vergangenen Samstag viele Närrinnen und Narren zum traditionellen Hoppedizerwachen im Pfarrheim begrüßen. Hoppediz Herbert Overdick musste die Veranstaltung jedoch urlaubsbedingt absagen. Overdick selber teilte mit, dass er für Ersatz sorgen würde und somit vertrat ihn sein Sohn Markus, der seinem Vater in nichts nachstand. Auf einem rollenden Pferd wurde der Hoppediz schlafend in den Saal geschoben, wo ihn Sitzungspräsident Volker Busch, Vorsitzender Reiner Schmitz sowie Heino Lambertz erwarteten. Erst durch heftigen Applaus und Füßetrampeln erblickte Hoppediz Markus Overdick wieder das Licht der Welt. Er ist der erste jecke Vorturner in Mönchengladbach, der in die Session startet. Der MKV bittet für Donnerstag, 11.11., zum Hoppedizerwachen um 17.11 Uhr auf dem Sonnenhausplatz in der Gladbacher City.