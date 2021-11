Karneval in Mönchengladbach : So feiert Holt Sitzungskarneval mit 2G

Foto: Reichartz,Hans-Peter (hpr) 18 Bilder So feiern die Jecken in Holt mit 2G

Mönchengladbach Genaue Kontrollen am Eingang, weniger Besucher, aber dennoch gute Stimmung und bekannte Künstler – die Karnevalsgesellschaft „Immer lustig“ Holt feierte ihre erste große Sitzung. Ein Einblick und Ausblick.

Von Franz Josef Ungerechts

„Hurra, wir leben noch!“ Der Begrüßungsspruch von Marc Thönes, Sitzungspräsident der KG Immer lustig Holt 1935, sollte Optimismus bei den Gästen verbreiten. Tat er auch, denn die Besucher des Sitzungskonzerts am Freitag (12. November) waren gut drauf, wie der Vorsitzende Günter Claßen feststellte. Doch bemerkenswert niedrig war die Zahl der Besucher. Im Gegensatz zu je zirka 1200 Gästen in den Vorjahren feierten diesmal nur 500 Narren diesen ersten großen Höhepunkt der Holter Session. Der Trend stark steigender Corona-Infektionen hatte viele abgehalten.

Die Kontrollen Es lief reibungslos bei den Kontrollen am Zelteingang. Zusätzlich zum eigenen Personal hatte die Gesellschaft einen Sicherheitsdienst verpflichtet. Das hieß: Zunächst Sicherheitscode und Ausweis vorzeigen und dann die Eintrittskarte. „Zunächst musste ich eine gewisse Unsicherheit überwinden, doch ich fand die Kontrolle sehr genau“, sagte Elvira Wirt, Besucherin aus der Stadtmitte. „Und jetzt in der Veranstaltung fühle ich mich wohl.“ Auch Ralf Bender fand das Sicherheitskonzept in Ordnung: „Unsere gesamte Truppe ist zweimal geimpft, und ich denke, das ist bei den anderen Gästen genauso“, sagte er. „Angst habe ich jedenfalls nicht.“

Info In diesem Jahr plant die Holter Karnevalsgesellschaft „Immer lustig“ drei statt zwei ihrer überregional bekannten Hausfrauensitzungen. Ausverkauft sind bereits die Veranstaltungen am 12. und 19. Februar. Die dritte Sitzung wird am 16. Februar zwischengeschoben – wenn alles glatt läuft.

Besucher und Programm Im Allgemeinen waren die Gäste bestens eingestimmt. Brigitte und Reinhold Giesen aus Wanlo fanden es toll, wieder zu feiern. Angst hatten sie jedenfalls nicht. Das Programm tat ein Übriges zum Wohlgefühl. Alle auftretenden Künstler genossen ihren ersten Auftritt auf der Bühne und gaben ihr Bestes. Das galt für die Paveier, Ernst und Willi, die Band Bohei und für die Höhner. Den ersten Auftritt und das Gefühl dabei zu sein, merkte man besonders Bernd Stelter an. Er stellte sogar als Test und ungeprobt seinen neuen Karnevalshit „Du hast nur ein verdammtes Leben“ vor. Begeistert von der Party waren das designierte Prinzenpaar Bianca und Stefan Zimmermanns sowie Gert Kartheuser, Chef des Mönchengladbacher Karnevalsverbands, mit dem Hofstaat.

Strengeres Sicherungskonzept Natürlich wurde auch über die Empfehlung des Robert-Koch-Instituts (RKI) und den Vorschlag von Bundesgesundheitsminister Jens Spahn diskutiert, Kontakte zu reduzieren und eventuell ein „2G Plus“ einzuführen. Die 2G-plus-Regelung bedeutet, dass nur noch gegen das Coronavirus Geimpfte und Genesene Einlass bekommen, die zusätzlich einen negativen Corona-Test vorlegen müssen. „Wir müssen dann neu rechnen. Zwar haben wir moderate Eintrittspreise, doch je nachdem welcher Test verlangt wird, ob PCR oder Schnelltest, kommen noch ein paar Euro dazu“, sagt Günter Claßen. Die Frage sei dann: „Sind die Menschen bereit, noch mehr zu zahlen. Da besteht Klärungsbedarf.“

Das Finanzielle Am Freitag kam „Immer lustig“ nicht in die Gewinnzone. 500 Menschen im Zelt reißen ein Loch von 16.000 Euro. Für die Gagen der Künstler müssen 30.000 Euro aufgebracht werden, hinzu kommen noch die Kosten für die Technik. Zwar verdient der Verein am Getränkeumsatz, doch ein Minus bleibt. Der Vorsitzende: „Viele sind trotz gekaufter Eintrittskarte einfach zu Hause geblieben, und noch mehr haben ihre Karten zurückgegeben, das heißt, wir haben einen Minusbesuch von um die 50 Prozent.“