Natur-Kolumne : Wenn die wilden Bienen fliegen

Mönchengladbach Wunderbare Wildbienen. Sie sind für uns Menschen absolut existentiell, wenn es um das Bestäuben der Blüten geht. Sie standen medial viele Jahre ziemlich unbeachtet im Schatten der Honigbiene. Damit auch Familien mit Kindern Interesse, Freude und Wissen zur tollen Welt der Wildbienen erhalten, habe ich mich schon vor vielen Jahren zu Wildbienenexpertin beim NABU ausbilden lassen.

Es macht ungeheuer viel Freude mit Familien in die Natur zu gehen und von Anfang März bis Ende April z.B. der gehörnten Mauerbiene bei der Arbeit zuzuschauen. Und natürlich gehört es auch zu meinen Aufgaben, den Kindern und Erwachsenen die Angst vor der Wildbiene zu nehmen. Denn die sogenannten solitären Wildbienen stechen so gut wie nie, obwohl die Weibchen einen Stachel besitzen. Sie haben überhaupt kein Interesse daran, denn sie müssen nicht einen ganzen Bienenstock verteidigen, so wie es die Honigbiene tun muss. Die Wildbiene wird ihr Nest, das sie in Röhren und Gängen anlegt, lieber aufgeben als es zu verteidigen.

Als Familie mit Kindern kann man richtig viel für die Wildbienen tun. Wildblumenwiesen im Garten anlegen, auf dem Balkon viele blühende Blumen und Kräuter in Kübeln pflanzen. Beim Anpflanzen der Wildbienennahrung lernt die ganze Familie dann auch noch etwas über diese Pflanzen, die möglichst mit ungefüllten Blütenkelchen haben sollten, wie z.B. Färberkamille, Kornblume, Hornklee. Ganz toll sind außerdem Kräuter, die dann alle gemeinsam sogar essen können wie Oregano, Lavendel oder Ysop. Und dann kann die Familie sich auch noch mit dem Bau von Wildbienen-Hotels beschäftigen. Denn Wildbienen bauen ihre Nester in vorhandene Röhren. Deshalb heißen die Wildbienenhotels auch Nisthilfen. Die Wildbienen füllen diese Röhren mit ihrem gesammelten Pollen, dem Bienenbrot, legen darauf ein einziges Ei ab und verschließen diese Kammer. Mehr als 5 – 6 Eier sind in der Regel nicht in der Röhre. Wenn Sie mit ihren Kinder das Hotel selber bauen, was ich sehr empfehlen kann, dann achten Sie darauf, dass es trockene Holzscheiben sind, in die Sie gemeinsam mit Hilfe einer Bohrmaschine kleine und mittlere Löcher bohren. Achtung: Diese Löcher aber nicht durchbohren, denn die Röhre muss unbedingt hinten geschlossen sein. Ziegel und Schilfrohre eignen sich nicht wirklich gut für die Wildbienen. Der Platz für das Hotel sollte trocken sein. Wer zieht schon gerne in ein feuchtes, schimmelndes Zimmer ein? Ein Spieltipp für die ganze Familie zum Thema Wildbienen? Kein Problem. Ich liebe das Wildbienen-Pantomimen-Spiel. Es gibt über 560 Wildbienenarten und fast alle haben tolle Namen. Ein Erwachsener oder ein älteres Kind leitet das Spiel und schreibt 20 bis 30 Namen auf je ein Kärtchen. Die Namen findet man im Internet oder in Büchern.