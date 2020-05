Opa-Kolumne : Warum ich mein Handy heute kaum noch aus der Hand lege

Mönchengladbach Der Mönchengladbacher Dieter Weber ist Opa von drei Mädchen: Hannah (10), Matilda (6) und Elisa (3). An dieser Stelle berichtet er in regelmäßigen Kolumnen vom aufregenden Opa-Leben.

Meine Beziehung zum Mobiltelefon ist gespalten. Ich hatte zwar früh ein eigenes: Es war damals ein „Knochen“ von Siemens, der es mir möglich machte, von vielen Stellen aus zu telefonieren. Je komplizierter die Handys wurden und je mehr Technik sie beinhalteten, umso distanzierter reagierte ich. Telefonieren ist ja okay. Aber ich will mich nicht unter WhatsApp-Terror setzen lassen, ich will nicht alles mit Fotos und Videos festhalten, ich will nicht pausenlos per Mail erreichbar sein. Und soziale Netzwerke mag ich schon gar nicht. Meine Ex-Kollegen bezeichneten mich deshalb einst fies als Handy-Opa und machten mich zum Mittelpunkt einer diskriminierenden Glossen-Serie.