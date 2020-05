Mönchengladbacher Familie trotzt Corona-Krise mit Jazz : Es groovt vom Balkon

Bei der Familie Micha an der Rubensstrasse gibt es demnächst jeden Sonntag ein Corona-Konzert. Moritz, Luzie, Johanna und Topher spielen dann vom Balkon. Foto: Ilgner,Detlef (ilg)/Ilgner Detlef (ilg)

Mönchengladbach Die musikalische Familie Micha trotzt seit Anbeginn der Corona-Krise der konzertlosen Zeit. Von ihrem Balkon jazzt es seit sechs Wochen sonntags um sechs in den Bunten Garten. Für eine stetig wachsende Zuhörerschaft in Mönchengladbach.

Anne und Rainer Himmelsbach als Corona-Junkies zu bezeichnen, wäre wohl doch etwas verwegen. Aber das Ehepaar aus Windberg war schon bei der Eröffnung des Autokinos im Nordpark dabei. Und wenn die beiden an diesem Muttertags-Sonntagabend auf der Wiese im Bunten Garten stehen, da wo die Rubensstraße auf die Peter-Nonnenmühle-Allee stößt, dann ist das vor allem dem Bestreben geschuldet, der Pandemie und ihren Folgen zu trotzen. „Wir sind sehr gespannt, was es heute gibt. Wir sind seit Anfang an dabei. Und immer wieder gibt es was Neues,“ sagt der Ehemann und ist trotz des mäßigen Wetters bei bester Laune. „Vorige Woche waren einige Leute sogar mit Picknickdecken da, eine tolle Stimmung“, fügt seine Frau an. Und warum das alles?

Zehn Minuten zuvor im ersten Stock des Hauses der Familie Micha: Johanna, Luzie, Moritz und Topher, Vater der drei Sprosse, fingern noch schnell ein paar Musikstücke durch. Der Papa spielt das Keyboard, die Kinder musizieren auf Posaune (Johanna), Trompete (Luzie) und Gitarre (Moritz). Die Luft ist zum Schneiden. Man jazzt mit Rock-, Blues- und Funk-Einschlag. Der Nachwuchs ist schon als Band Fourfold ein Begriff (der abwesende Schlagzeuger gehört nicht zur Familie), die beiden Ältesten, die in Essen wohnen und dort Musik studieren, sind seit sieben Wochen ständig zuhause. „Toll“, findet das Mama Silke, selbst als Sängerin in der Stadt ein Begriff. Die Meinung der Studierenden ist nicht ganz so euphorisch. Die Lust, gemeinsam Musik zu machen, haben sich die Michas aber nicht verderben lassen. Und gleich nach dem ersten bundesweiten Aufruf vor sieben Wochen Beethovens „Ode an die Freude“ aus der „Neunten“ vom Balkon geschmettert. „Ganz geradeaus zunächst, aber dann doch ein wenig verjazzt“, sagt Moritz und schmunzelt. Ein paar andere Stücke haben sie damals angefügt. Die Leute blieben stehen, Nachbarn sperrten die Fenster auf. Am Schluss gab es reichlich Applaus. Und die Aktion wurde ein Dauerbrenner mit wachsendem Zulauf.

Info Balkonkonzert soll vorerst jeden Sonntag stattfinden Fester Termin: Das Balkonkonzert der Musiker-Familie soll bis auf Weiteres sonntags ab 18 Uhr stattfinden. Ort: Zuhörer postieren sich am besten an der Ecke Rubensstraße/Peter- Nonnenmühlen-Allee. Besetzung: Johanna Micha spielt Posaune, Luzie Micha ist auf der Trompete zu hören, Moritz Micha bringt die Gitarre zum Jazzen, Topher Micha haut auf dem Keyboard in die Tasten und Silke Micha bringt die Stimme zum Klingen.

An diesem Tag versammeln sich nicht ganz so viele Zuhörer wie sonst, dreißig, vierzig sind es aber schon. Der Himmel sieht nach Regen aus. Claudia Wienands ist wie all die Wochen zuvor da, sie hat ihren Gatten im Schlepptau. „Ich finde solche Initiativen einfach toll“, sagt sie. Direkt unter dem Balkon parken derweil im offenen Beetle-Cabrio Mutter und Tochter ein, ebenfalls Überzeugungstäterinnen seit Anbeginn. Die Aktion hatte sich in der Schule der Kinder schnell herumgesprochen. Jetzt freut man sich auf die Töne der Freunde. Nun endlich räumt Familie Micha die Technik auf den Balkon und beginnt ein Konzert, das bekannten Stücken aus Rock und Pop neue Facetten abgewinnt. Mit weichen Blechbläser-Sounds, einer sehr groovigen Gitarre und den wohlklingenden Stimmen der beiden talentierten jungen Frauen, die sich das Mikrophon hin und her reichen.

Das kleine Live-Musik-Event hat sich schnell herumgesprochen und lockt immer mehr Menschen an. Foto: Ilgner,Detlef (ilg)/Ilgner Detlef (ilg)