Begeisterung für Bücher wecken : Lesefutter für Jungs

Mönchengladbach Jungen sind häufig schwerer fürs Lesen zu begeistern als Mädchen. Dass es dennoch gelingen kann, stellt die Stadtbücherei Mönchengladbach unter anderem mit dem Sommerleseclub unter Beweis.

Lesen ist etwas für echte Kerle. Zumindest in Mönchengladbach. Dort gelingt es dem Sommerleseclub immer wieder, auch die oft nicht so buchstabenaffinen Jungen für das Lesen zu gewinnen. Die Hälfte der Teilnehmer an diesem Erfolgsangebot der Stadtbücherei ist männlich. Das ist ungewöhnlich. „Andere Städte blicken mit Neid auf diese Zahlen“, sagt Brigitte Behrendt, Leiterin der Stadtbücherei. Der Erfolg der Leseförderung liegt sicher am attraktiven Kooperationspartner Borussia Mönchengladbach, aber auch an der Auswahl des Lesefutters. Denn Jungen wollen oft andere Bücher lesen als Mädchen. Und diese Lektüre steht in der Stadtbücherei sogar in einer eigens eingerichteten Ecke „Für Jungs“ bereit.