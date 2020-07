Corona-Zahlen aus Mönchengladbach (Mittwoch, 15. Juli) : Noch 38 Menschen mit Corona infiziert

Am Mittwoch, 15. Juli, sind noch 38 Menschen in Mönchengladbach mit dem Coronavirus infiziert. Foto: dpa/Hendrik Schmidt

Mönchengladbach In Mönchengladbach sind am Mittwoch, 15. Juli, 38 Personen mit dem Coronavirus infiziert. Im Vergleich zum Vortag ist eine Neuinfektion mit Covid-19 hinzugekommen, meldet das Gesundheitsamt der Stadt.

Aktuell sind 38 Personen in Mönchengladbach mit dem Coronavirus infiziert. Das ist eine Person weniger als am Vortag (Stand: 9 Uhr). Während das Gesundheitsamt der Stadt Mönchengladbach am Mittwoch, 15. Juli (Stand: 9 Uhr), einen neuen positiven Nachweis vermeldet, sind zwei weitere bisher infizierte Personen nun wieder gesund.