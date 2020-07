Geburten in Mönchengladbach : Mehr als die Hälfte aller werdenden Mütter älter als 30

Geburten in Mönchengladbach

Mönchengladbach Die Zahl der Frauen, die erst mit 30 Jahren oder später ein Kind zur Welt bringen, wächst in Mönchengladbach offenbar. Das Durchschnittsalter einer werdenden Mutter liegt bei 30,5.

Das Durchschnittsalter der Mütter bei der Geburt ihres Kindes ist im vergangenen Jahr auf 30,5 Jahre gestiegen, 2009 lag es noch bei 29,5 Jahre. Das hat die Krankenkasse IKK classic unter Berufung auf Daten des Landesbetriebs IT.NRW mitgeteilt. Demnach haben Frauen zwischen 30 und 34 Jahren 798 von insgesamt 2.397 Babys zur Welt gebracht. Damit war diese Altersgruppe in der Statistik am stärksten vertreten. An zweiter Stelle folgten die 25- bis 29-jährigen Mütter mit 627 Geburten.