Klimaschutz in Mönchengladbach : Keine Ferien für Fridays for Future

Tamino Hildemann und Josephina Lucke engagieren sich auch in den Ferien für die Umwelt. Ein wichtiges Anliegen ist den beiden das Thema Klimagerechtigkeit. Foto: bauch, jana (jaba)

Mönchengladbach Von wegen Faulenzen: Für die nächsten Wochen haben die Aktivisten der Fridays for Future-Bewegung volles Programm. Auf dem Plan stehen Müll sammeln, Bäume gießen und demonstrieren.

„Der Klimawandel macht ja auch keine Ferien“, sagt Josephina Lucke. Statt sich in den Sommerferien dem Nichtstun hinzugeben, organisiert und plant die 19-Jährige die nächsten Streiks und Aktionen der Fridays-for-Future Bewegung in Mönchengladbach. Seit einem Jahr ist sie in der Ortsgruppe aktiv, die Ferien bedeuten für sie: „Mehr freie Zeit, die wir für den Klimaschutz einsetzen können, vor allem jetzt, nach der langen Corona-Pause.

Es gibt einiges zu tun, da kommen uns die Ferien gerade recht!“ Gerade in Hinblick auf die Kommunalwahlen sei es wichtig, die Stadt für den Klimaschutz zu sensibilisieren, stimmt ihr der 17-jährige Tamino Hildemann zu. Ihm ist es wichtig zu zeigen, dass das Engagement der Bewegung in den Ferien nicht stagniert, im Gegenteil: „Wir sind aktiver denn je“, sagt er.

Info Fridays for Future unterstützen Für die Sommerferien sind zunächst folgende Aktionen geplant: Clean Up Am heutigen Mittwoch treffen sich die Aktivisten um 18 Uhr am Alten Markt und arbeiten sich dann durch die Innenstadt. Müllzangen, Eimer oder Tüten und Handschuhe sollten von allen Teilnehmenden selbst mitgebracht werden. Bäume gießen Am Montag, 20. Juli um 16 Uhr, gießen die Schüler die Bäume im Hans-Jonas-Park.

Auf dem Programm für die nächsten fünf Wochen stehen zum Beispiel regelmäßige „Clean-Ups“, also Müllsammelaktionen in der Stadt. Ein Mal haben sie sich dafür schon getroffen. Mit Handschuhen und Müllsäcken ausgerüstet räumen sie Ende Juni die Rheydter Innenstadt rund um den Rheydter Markt und den Marienplatz auf. Dabei ließen sich nach kurzer Zeit einige Säcke mit verschiedenstem Müll füllen – von Verpackungen über Mundschutzmasken bis hin zu kaputten Schuhen.

Aufgefallen ist ihnen aber vor allem die Zigarettenstummel überall. Die beiden Aktivisten sehen das besonders kritisch. Denn weggeworfene Zigaretten geben nach und nach ihre giftigen Stoffe in die Umwelt ab, wenn sie durch Regen ausgespült werden. „Diese Stoffe können, laut WHO, so auch in Seen, Flüsse oder auch ins Grundwasser gelangen“, erklärt Hildemann.

Müll auf den Straßen sei nicht nur schlecht für die Umwelt, sondern habe auch große Auswirkungen auf das Klima. Hildemann sei aufgefallen, dass oft alte Waschmaschinen oder anderen Elektrogeräte einfach an die Straße gestellt würden. „Draußen lassen sich Unmengen an Metallen, Glas, Kunststoffen und Papier wiederfinden. Das alles sind Rohstoffe, die recycled werden können. Recycling würde einiges an Energie, Rohstoffverbrauch und Treibhausgasemissionen einsparen, die sonst bei der Herstellung neuer Geräte anfallen“, sagt er.

Um etwas gegen das Müllproblem in Mönchengladbach zu tun, stellen die Aktivisten eine Forderung, die schnell und einfach zu erfüllen ist: „Wir brauchen mehr Mülleimer in der Stadt“, sagt Lucke. Gerade da, wo sich viele Menschen aufhalten, gebe es entweder keine oder zu wenige Entsorgungsmöglichkeiten. Mit einer Petition richten sie sich jetzt an den an den Rat der Stadt Mönchengladbach und fordern mehr Mülleimer für die Stadt. „Wichtig ist uns auch, dass solche Behälter auf das grobe Trennen von Abfall ausgelegt sind. Dadurch wird effizient recycelt und es schafft Bewusstsein für Mülltrennung“, sagt Hildemann.

Eine weitere wichtige Aktion ist das Gießen der Bäume in der Innenstadt. Obwohl es zurzeit viel regnet und die große Hitze dieses Somer ausbleibt, seien die Bäume durch die vergangenen Jahre stark ausgetrocknet.

„Drei Hitzesommer nacheinander — da ist so gut wie kein Grundwasservorrat mehr vorhanden. Das müssen wir wieder ausbalancieren“, sagt Lucke. Und damit kein Lastwagen unnötiges CO2 ausstößt, soll das Wasser direkt aus Hydranten an die Wurzeln gepumpt werden. Natürlich sei die Aktion nur ein Tropfen auf den heißen Stein, sagt Hildemann. Aber die diene dem übergeorndeten Ziel, Aufmerksamkeit zu erregen und Bewusstsein für den Klimaschutz zu schaffen.