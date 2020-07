Gesundheitsamt Mönchengladbach : Behördenaustausch zu Corona über Grenzen hinweg

Die Pandemie führte zu Kontrollen an der Grenze. Foto: dpa/Friso Gentsch

Mönchengladbach Gesundheitsdienste in der Region und den Niederlanden wollen die Zusammenarbeit und ihr Wissen übereinander verbessern. Der Bedarf zu einem Austausch ergab sich aus der Corona-Pandemie.

Unterschiedliche Schutz-Konzepte in Europa, zeitweilige Einreisebeschränkungen – die Corona-Pandemie schert sich nicht um Grenzen zwischen Ländern, die so unterschiedlich mit der Krise umgehen wie die Niederlande und Deutschland. „Der Ausbruch des Coronavirus hat gezeigt, dass sich die Gesundheitsdienste beiderseits der deutsch-niederländischen Grenze bisher kaum kennen“, stellt die Geschäftsstelle der in Mönchengladbach ansässigen Euregio Rhein-Maas-Nord fest. Darauf wollen die Gesundheitsbehörden nun reagieren. Wissen auszutauschen und die Weitergabe von Informationen über Ländergrenzen hinweg zu verbessern ist das Ziel eines Projektes, zu dem sich jetzt außer dem Mönchengladbacher Gesundheitsamt auch die Gesundheitsämter des Kreises Viersen, des Rhein-Kreises Neuss und der Städte Düsseldorf und Krefeld sowie die Gesundheitsdienste der niederländischen Nachbarprovinzen Süd-Limburg und Nord-Liburg zusammengefunden haben. Der Name: Sustainable Healthy Euregio (SHE).

Eine von der Provinz Limburg in Auftrag gegebene euregionale Studie hat nach Angaben der Euregio Rhein-Maas-Nord gezeigt, dass zwischen Limburg und dem angrenzenden deutschen Gebiet ein Bedarf an Zusammenarbeit im Bereich der öffentlichen Gesundheit besteht: „Gerade in Zeiten von Covid-19 wurde deutlich, wie wichtig die Zusammenarbeit über eine Grenze hinweg sein kann und ist. Doch dazu muss man zunächst wissen, mit wem man kooperieren müsste: Man muss die Fachleute kennen und verstehen, wie sie arbeiten.“

Damit dies künftig so ist, sollen sich Vertreter der Gesundheitsbehörden in dem Projekt nicht nur miteinander über Covid-19 austauschen, sondern auch über weitere Infektionskrankheiten wie Masern und Grippe, über Jugendgesundheit sowie über mit Gesundheitsthemen nur schwer erreichbare Zielgruppen und Migranten. Es werden Workshops, Studientage, Bürgerforen und Praktika für Fachleute organisiert.