Arbeitslosenzentrum in Mönchengladbach : So sieht der Entwurf für den Garten des ALZ aus

Mönchengladbach Die Fläche zwischen dem „Huma“-Gymnasium und dem Arbeitslosenzentrum soll neu gestaltet werden. Künstlerin Ruth Buchanan hat Vorstellungen von Schülern und Lehrern sowie Nutzern des ALZ einfließen lassen – und historische Zitate.

Die tribünenhafte Treppensituation beim Museum klingt an. Begehbare Skulpturen bilden Brücken in den Garten und setzten sich farbig ab vom Grün der Vegetation. Freie Grünfläche lässt Raum für unterschiedliche Nutzung, ein offener Pavillon ist Zentrum sozialer Aktivitäten und markiert über Stufen einen weiteren Zugang. So könnte nach Ruth Buchanans skulpturalem Entwurf für eine Öffnung des Gartens das Grundstück zwischen dem Stiftischen Humanistischen Gymnasium und dem Arbeitslosenzentrum (ALZ) aussehen.

Beide Gruppen haben Zugang und wollen gemeinschaftlich die nachbarschaftliche Öffnung am Abteiberg voranbringen sowie den verwilderten Garten gestalten. Der soll ein Geschenk an die Stadt werden. Die Beteiligten sind Auftraggeber für eine Neugestaltung beim Projekt nach dem Protokoll der „Neuen Auftraggeber“. Das Netzwerk bringt Bevölkerung und Künstler in Mönchengladbach zusammen mit dem Ziel, gemeinsame Projekte anzustoßen.

Neue Auftraggeber Das Netzwerk hat seit 1992 seine Ursprünge in Frankreich und ist inzwischen international verbreitet. In Deutschland unterstützt die Kulturstiftung des Bundes seit 2017 mit Anschubfinanzierung die insgesamt fünfjährige Pilotphase in Modellregionen.

Mit Buchanan fand sie eine Künstlerin, die sich die Auswirkung einer Umgebung auf das eigene Handeln zum Thema gemacht hat. Die 1980 in New Plymouth geborene Neuseeländerin führte zahlreiche Gespräche mit ihren Auftraggebern, also mit Schülern und Lehrern des Gymnasiums sowie Mitarbeitern und Nutzern des ALZ. Die Künstlerin suchte den Dialog mit Beschäftigten der Stadt, machte sich mit dem betroffenen Terrain sowie mit der städtebaulichen Entwicklung am Abteiberg und schließlich mit Mönchengladbachs Historie vertraut. Am Abteiberg vorgefundene Brücken, die geschlossen sind, deutet sie um in Brücken, die einen Bogen schlagen und „physische Manifestationen des Zusammenkommens“ sind. Der gelbe Schwefelfarbton einer Brücke erinnert zum Beispiel an ein Pigment aus der Sammlung des Textil-Technikums und indirekt auch an die historischen Bleichwiesen am Standort.