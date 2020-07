Infektionsschutzstandards in Krefeld überprüft : Corona-Kontrolle in Eisdiele in der Innenstadt

Corona-Kontrolle in Eisdiele in der Innenstadt

Krefeld Aus insgesamt 9.142 Erstabstrichen sind seit Beginn der Pandemie 679 Personen positiv getestet worden. Die Anzahl der aktuellen Corona-Infektionen in der Seidenstadt ist hingegen gesunken.

Keine neue Corona-Infektion in Krefeld verzeichnet der Fachbereich Gesundheit am Dienstag im Vergleich zu Montag. Aus nun insgesamt 9.142 (Montag 9.075) Erstabstrichen sind seit Beginn der Pandemie 679 (679) Personen positiv getestet worden. Die Anzahl der aktuellen Corona-Infektionen in Krefeld ist hingegen gesunken. Stand Dienstag, 0 Uhr, sind 19 (20) Personen infiziert. Das liegt daran, dass 637 (636) Betroffene bereits als genesen gelten, 23 (23) Personen sind verstorben. Weiterhin müssen keine infizierten Krefelder in den örtlichen Krankenhäusern behandelt werden. Die Gesamtzahl der Quarantänen beträgt nun 2.163. Die sogenannte 7-Tages-Inzidenz pro 100.000 Einwohner (Zahl der Neuinfektionen der letzten sieben Tage auf 100.000 Einwohner) bleibt damit auf zwei, die „kritische Grenze“ ist von Bund und Ländern auf 50 festgesetzt worden.