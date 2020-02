Polizeieinsatz in Mönchengladbach : Zwei Schwerverletzte nach Messerstecherei an Berufskolleg

Krankenwagen und Einsatzfahrzeug der Polizei stehen vor dem Berufskolleg. Foto: Bauch, Jana (jaba)

Mönchengladbach Vor dem Berufskolleg Volksgarten war es zu einem Streit unter fünf Personen gekommen. Zwei erlitten Stichverletzungen und mussten mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus gebracht werden.

Als um 11.34 Uhr der Notruf „Messerangriff an Schule“ bei der Polizei einging, waren die Beamten zunächst in höchster Alarmstufe. „Wir konnten zunächst nicht ausschließen, dass es sich um einen Amoklauf handelt. Wir wussten auch nicht, ob sich möglicherweise noch weitere Täter auf dem Schulgelände befinden“, sagte eine Polizeisprecherin. Und so wurden entsprechende Sicherheitsmaßnahmen am Berufskolleg Volksgarten ergriffen. Unter anderem durften die Schüler nicht ihre Klassen verlassen.

Doch schnell war klar. Es war kein Amoklauf, sondern eine Auseinandersetzung unter fünf jungen Männern vor dem Schulgelände, in dessen Verlauf einer der Jugendlichen mit einem Messer zustach und zwei Personen traf.

„Die Verletzungen sind erheblich. Ob sie lebensgefährlich sind, wissen wir noch nicht“, so die Polizeisprecherin. Die Opfer wurden in ein Krankenhaus gebracht. Zwei weitere junge Männer sollen zumindest verbal in dem Streit verwickelt gewesen sein. Die beiden sowie der Angreifer wurden mit zur Polizeiwache genommen, genauso wie einige Zeugen, die jetzt befragt werden sollen.

Polizisten durchsuchen die Umgebung des Tatortes. Foto: Sascha Rixkens

Die Polizei ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung. Ob die Jugendlichen Schüler des Berufskollegs sind, ist noch nicht bekannt. „Wir können zurzeit nur sagen, dass sie in einem Alter von Berufsschülern sind. Aber heute war an der Schule auch Anmeldetag. Es könnten also auch zukünftige Schüler sein“, sagte die Polizeisprecherin.

Zur Tatwaffe gibt es noch keine Angaben. Polizisten suchten am Mittwoch die Mülltonnen vor den Schultoren sowie die Gehwege und die Straße ab, auf der sich derzeit eine Baustelle befindet. Möglicherweise ist die Waffe noch nicht gefunden worden.

Notfallseelsorger wurden gerufen, die Schüler und Zeugen betreuen. Der Schulbetrieb am Berufskolleg läuft laut Polizei nach dem Vorfall weiter, auch weil am Mittwoch Prüfungen stattfinden.

(gap/angr)