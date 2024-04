Kreis Paderborn Lkw fährt in Stau-Ende auf A33 – eine Tote und zwei Schwerverletzte

Bei einem Unfall auf der Autobahn 33 sind eine Frau getötet und zwei weitere Menschen verletzt worden. Ein Lastwagen war bei Etteln im Kreis Paderborn aus noch ungeklärter Ursache in ein Stauende gekracht, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Ein dort stehender Wagen, in dem die 65-Jährige und eine 53 Jahre alten Frau saßen, wurde in einen anderen Lkw geschoben. Die ältere Frau starb, die jüngere und der Unfallverursacher am Steuer des ersten Lastwagens wurden schwer verletzt. Die A33 wurde zur Unfallaufnahme und Bergung in Fahrtrichtung Brilon für mehrere Stunden gesperrt.