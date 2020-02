Nach Körperverletzung und Diebstahl : Festnahme in der Altstadt dank Videoüberwachung

Mönchengladbach Polizisten beobachteten dank der Kamerahilfe, wie ein Mann zu Boden geschubst, getreten und bestohlen wurde. Beide hatten sich vorher in einer Diskothek gestritten.

Dank der Videobeobachtung konnten in der Altstadt schon mehrfach Straftaten rechtzeitig erkannt werden. Als am 21. Januar 2012 die verfeindeten Rockergruppen Hells Angels und Bandidos aufeinander losgingen, sah die Polizei auf den Kamerabildern, dass die ganz großen Bosse der berüchtigten Motorradclubs mit dabei waren. Als nach der Saisoneröffnung von Borussia im Juli 2009 deutsche Hooligans in der Altstadt Jagd auf englische Fans machten, ging die Polizei binnen Minuten dazwischen und konnte 21 Schläger ermitteln. Das sind nur wenige Beispiele. Auch Sexualstraftäter, so genannte Antänzer und Räuber konnten durch die Videoüberwachung schon identifiziert und später zu Gefängnisstrafen verurteilt werden. Gerade ist auch eine Debatte um Videobeobachtung für den Rheydter Marienplatz entbrannt.