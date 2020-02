Unfall in Mönchengladbach : Betrunkene Jugendliche stehlen Auto und krachen gegen Hauswand

Mönchengladbach Am Sonntag hat sich in Mönchengladbach ein Unfall ereignet: Drei Jugendliche fuhren mit einem gestohlenen Auto gegen eine Hauswand. Womöglich nutzten sie K.o.-Tropfen für den Diebstahl.

Die beiden 16 und 19 Jahre alten Heranwachsenden und ihre 17-jährige Begleiterin waren betrunken und versuchten nach dem Unfall am Volksgarten am Sonntagnachmittag zu Fuß zu entkommen, wie die Polizei mitteilte. Sie konnten aber unter anderem mithilfe eines Polizeihubschraubers gestellt werden.

Das Auto, das nach ersten Erkenntnissen der 19-Jährige aufgrund überhöhter Geschwindigkeit in die Hauswand gesteuert hatte, war zuvor gestohlen worden. In der Nacht von Samstag auf Sonntag hatten drei unbekannte Männer der 20-jährigen Besitzerin des Wagens geholfen, ihren Wohnungsschlüssel zu suchen und waren anschließend auch bei ihr in der Wohnung. Da ihr dort schwindelig wurde und sie am Morgen Erinnerungslücken hatte, äußerte die junge Frau die Vermutung, dass ihr die Unbekannten eventuell K.-o.-Tropfen verabreicht hatten.