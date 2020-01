Zwei Lieferwagen und ein Polo : Drei angezeigte Autodiebstähle an einem Tag

Mönchengladbach Gleich mehrere Menschen melden bei der Polizei am selben Tag, dass ihre Autos gestohlen wurden. Eine Dame hat es dem Dieb besonders leicht gemacht.

Gleich drei gestohlene Autos sind der Polizei Mönchengladbach am Mittwoch, 29. Januar, angezeigt worden. Ein grauer VW Multivan verschwand zwischen Freitag, 24. Januar, 17 Uhr, und Mittwoch, 29. Januar, vom Betriebshof einer Firma in Mülfort an der Düsseldorfer Straße. Der Wagen war abgemeldet und deshalb ohne Kennzeichen. Am Montag, 27. Januar, sind auf dem Gelände dieser Firma auch Kennzeichen mit Neusser Kennung von einem Fahrzeug entwendet worden. Möglicherweise besteht ein Zusammenhang zwischen diesen Taten.